الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تسليم وتسلم راق في dmc بين مسلم والسهلي داخل قطاع التلفزيون (صور)

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم والإعلامية ريهام السهلي

بعد الإعلان عن توليه منصب رئيس قطاع الصحف والمواقع داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قام الدكتور محمود مسلم، بتسليم مهام عمله السابق كرئيس لشبكة DMC، إلى الإعلامية ريهام السهلي التي تولت المنصب الجديد.

جاء ذلك في احتفالية حضرها ألبرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون والإعلامية الكبيرة سناء منصور والعاملون بالقناة، وفي تقليد مهني داخل قطاع التلفزيون بالشركة المتحدة.


وشكر مسلم كل الزملاء والعاملين بالقناة على الفترة التي تولى فيها رئاسة الشبكة، متمنيا التوفيق للزميلة رسهام السهلي ولكل قنوات الشركة المتحدة. 


من جانبها، عبرت الإعلامية سناء منصور عن سعادتها باختيار امرأة لتقود القناة، كما أثنت على مجهودات الدكتور مسلم خلال الفترة الماضية، متمنية له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

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