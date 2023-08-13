الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

حفيد أبو العنين شعيشع: جدى كان يتدرب ساعة يوميا على أداء الصوت (فيديو)

الشيخ شعيشع
الشيخ شعيشع

قال محمد اليماني حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، إن أهالي مدينة بيلا احتفلوا بالعيد 101، لميلاد الشيخ الراحل،حيث اجتمع الأهل والأقارب والأصدقاء والمقرئين من أجل تلاوة آيات الذكر الحكيم والترحم على روحه والدعاء له بالرحمة.

 

وتابع شعيشع، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الشيخ الراحل، كان يود أهله ويصل رحمه، حتى بعد ما انتقل للحياة في مدينة القاهرة وقت التحاقه بالإذاعة المصرية عام 1935، وكان أصغر قارئ فى الإذاعة، لكن زياراته لأهله فى مدينة بيلا بكفر الشيخ لم تنقطع".


واستكمل: "الشيخ كان يعمل على قضاء حوائج أهل القرآن حتى توفاه الله فى 2011، وكان يحضر جميع حفلات زواج أحفاده أو أبنائه أشقائه، وكذلك كان موجودا وقت الأحزان يواسي ويشد العضد". 


وواصل: "الشيخ كان يقوم بعد صلاة الفجر، بتدريب على الصوت بقراءة القرآن لمدة ساعة يوميا، وكان يقوم برياضة المشى لمدة ساعة يوميا".

 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=g_ZmcrRtxlg

 

الشيخ ابو العينين شعيشع تلاوة آيات الذكر الحكيم الإذاعة قراءة القرآن

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