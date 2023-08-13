التشكيل الجديد لهيئة مكتب ولجان نقابة المهن الموسيقية

أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب مصطفى كامل عن التشكيل الجديد لهيئة مكتب ولجان النقابة الجديد وذلك بعد الانتخابات التي أجريت الأيام الماضية.

وجاء التشكيل الجديد لنقابة الموسيقيين كالتالي:

حلمي عبد الباقي وكيل النقابة.

محمد أبو اليزيد وكيل النقابة.

أحمد أبو المجد سكرتير.

خالد بيومي أمين صندوق.

منصور هندي لجنة العمل.

الدكتور عاطف إمام لجنة الخدمات.

الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات.

علي الشريعي العلاقات العامة للجهات الأمنية.

نادية مصطفى العلاقات العامة الوزارات والكيانات واللجنة الاجتماعية ولجنة الإسكان.

محمد صبحي لجنة تنمية الموارد.

الدكتور علاء سلامة اللجنة الثقافية.

وكانت أجريت الأول من أغسطس الجاري انتخابات نقابة الموسيقيين على عضوية إدارة مجلس نقابة الموسيقيين وذلك بعد فوز المطرب مصطفى كامل بالتزكية بمقعد النقيب، لعدم تقدم أي مرشح للمقعد أمامه للمرة الأولى في تاريخ النقابة وتنافس في انتخابات مجلس الموسيقيين 32 مرشحًا على عضوية 12 مقعدًا.