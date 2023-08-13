أيمن الجميل: المجمعات الزراعية بقرى مبادرة حياة كريمة نقلة تنموية نوعية توفر فرص عمل جديدة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المجمعات الزراعية المتكاملة بقرى مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" تمثل نقلة تنموية نوعية كبرى ، ليس فقط لتوافر جميع الخدمات الضرورية للمزارعين بالمجمع، و في مقدمتها الخدمات البيطرية وخدمات الجمعيات الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعى ومراكز لتجميع الألبان، لكن هذه المجمعات أيضا خلقت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب من خلال أعمال الإنشاءات والتشطيبات وفرص عمل أخرى من خلال مشروعات زراعية وحيوانية ومنافذ لتجميع وبيع وإعادة تصنيع منتجات الألبا.ن، الأمر الذى يمثل رواجا كبيرا فى المجتمع الريفى المحلى فى هذه القرية أو تلك ، كما يدفع الكثير من الشباب بوقف الهجرات الداخلية إلى المدن وبدء مشاريعهم الصغيرة فى أماكنهم بالقرى، مما يجعل من التنمية عملية شاملة جغرافيا أيضا ، أى تتحقق ثمارها فى كل قرية تدخلها المبادرة.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن المجمعات الزراعية الجديدة تم إنشاؤها على أحدث طراز خدمى وجمعت كل احتياجات المزارع في مكان واحد بعد أن كان يحصل على الخدمات الزراعية من أماكن مختلفة فالمجمع به الجمعية الزراعية التي نقوم منها بصرف السماد وبها الإرشاد الزراعى الذى من خلاله نحصل على التقاوى والمشورة الزراعية في المحاصيل، وكذلك الدروات التدريبة على كيفية الزراعة الحديثة والمجمع الزراعى به أيضا الوحدة البيطرية التي يتم من خلالها توقيع الكشف الطبي على الحيوانات وتسجيلها ومتابعاتها والحصول على الدورات اللازمة حول كيفية التعامل مع الحيوانات وطرق التسميد، و بها مراكز للتجميع الألبان التى تخلق فرص عمل حقيقية للشباب وللسيدات المربين للماشية

وأوضح أيمن الجميل، أن مبادرة " حياة كريمة " منذ أن أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 2019 ، وهى تعمل على إعادة بناء عناصر الحياة فى كل قرى الريف المصرى من الصعيد إلى الدلتا ومن سيناء إلى السلوم وشلاتين وأسوان، حيث تغطى مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية وتشمل مجالات التعليم والصحة و توصيل الكهرباء و توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، والتثقيف وإنشاء المكتبات، ودعم الأسر ماديا واجتماعيا، وتأهيل الشباب من خلال إكسابهم مهارات العمل ومساعدتهم على بناء مشروعاتهم الصغيرة

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أصبحت حقيقة على أرض الواقع، حيث تستهدف المبادرة تحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين قاطنى الريف ، وعماد الحياة لأهالينا فى الريف هى الخدمات الضرورية التى يبحثون عنها، مثل مكتب الإرشاد الزراعى والجمعية الزراعية والوحدة البيطرية وأضيف إليها حديثا مراكز تجميع الألبان بهدف دعم الصناعات الغذائية المرتبطة بالألبان على مستوى المحافظات ، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج التى تعتبر وفق الإحصاءات الرسمية أكثر محافظة تصدر الهجرات الداخلية والأعلى فى مستوى الفقر ، هى أيضا المحافظة الأكثر حصولا على المجمعات الزراعية منها 4 مجمعات زراعية بمركز دار السلام، و4 مجمعات زراعية بمركز البلينا، وعدد 5 مجمعات زراعية بمركز طما، و5 مجمعات بمركز المراغة، ومجمعان زراعيان بمركز ساقلته، وعدد 5 مجمعات زراعية بمركز المنشاة، و5 مجمعات زراعية بمركز جرجا.



وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن وجود مجمع الخدمات الزراعية فى كل قرية بعد مرور قافلة مبادرة حياة كريمة عليها ، يجعلها مكتفية بنفسها ، وقادرة على تخليق فرص العمل للشباب غير العاملين بالزراعة ، لأن خلال تطوير القرية يتم الاستعانة بخدمات الشباب فيها من خلال فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ، وكذلك إعادة تأهيل الشباب على الحرف المختلفة ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم الصغيرة والحصول على التمويل الضرورى الذى يناسبهم والخبرات المهنية التى تؤهلهم لدخول سوق العمل والانطلاق نحو تحقيق النجاح.