محافظ أسوان يعطي شارة البدء لمباراة كرة القدم بين فريقي الجامعة والأكاديمية

يواصل "أسبوع الشباب" فعالياته المتنوعة تحت رعاية د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مرتدياً الزى الرياضى بإعطاء إشارة البدء لمباراة كرة القدم بين فريقى جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بنادى أسوان الرياضى والتى إنتهت بفوز فريق الجامعة بنتيجة 2/1 حيث سلم اللواء أشرف عطية درع المحافظة للفريق الفائز.

وقام بتسليم ميداليات تذكارية للفائزين بالمركزين الأول والثانى من الأكاديمية العربية فى لعبة تنس الطاولة وحضر الفعاليات د.عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية بأسوان والدكتور لؤى الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان وأيضًا المستشار الشافعى صالح رئيس النادى، إضافة إلى القيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية والرياضية.

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة للشباب الإفريقى وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للشباب فقد حرصنا هذا العام على تكثيف وتنوع الأنشطة للإحتفال بهذا اليوم الدولى إيماناً منا بأهمية وحيوية دور الشباب فى كافة مجالات العمل العام والحياة، بالتعاون مع الهيئات الدولية وجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأيضًا المجتمع المدنى والجهات التنفيذية.

لفت محافظ أسوان إلى أن أسبوع الشباب يتضمن سلسلة متواصلة ومترابطة من الفعاليات الشبابية لتصبح أسوان لها الريادة دائماً فى دعم ومساندة الشباب وهو الذى نراه الآن يتقدم الصفوف فى مختلف المناصب القيادية والإشرافية العليا، علاوة على تبوأهم للمراكز المتقدمة فى كافة المنافسات والمسابقات على المستوى المحلى والدولي.

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