الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جورج متري يشكر الشركة "المتحدة" على استضافة مهرجان الدراما

جورج متري
جورج متري

وجه جورج متري، الرئيس التنفيذي لشركة كونسل ماسترز، الشكر للقائمين من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية علي تنظيم مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

وقال خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما من مدينة العلمين الجديدة، إن الشركة تقوم على جذب الجمهور للمهرجانات عن طريق الفن والموضة والرياضة.

وأضاف أن أساس التخطيط لهذا الموسم قام على إحضار التوكيلات العالمية للعلمين لتوفير كل وسائل الجذب الترفيهية للمدينة الجديدة، متابعًا: "عشان تبقى فعلاً مدينة حية، واللي ينقصنا الثقافة والفن والرياضة".

وأشار إلى أن إحضار كل أبطال الجيل الذهبي للعب على أرض مدينة العلمين عمل دور كبير في جذب أنظار العالم، موضحاً أن ما ينقص المهرجان تكريم وتقديم جائزة لمن أثر وكان عظيم في مجاله بما يشبة المدينة الساحلية.

وتابع: "استضافة المؤثرين في المهرجان، تم بناءه على القوى الناعمة للدولة المصرية، ودة كان الفكر مع الشركة المتحدة في استضافة مهرجان الدراما عشان يبقى الأساس ليطلع منه تكريم أثر في المجتمع، لأن التليفزيون والدراما في كل بيت، فمفيش حاجة بتأثر في الناس في بيوتها زي الدراما".

للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان القاهرة للدراما

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