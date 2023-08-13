يحيى الفخراني يعلن مفاجأة النسخة الثانية لـ مهرجان القاهرة للدراما من "العلمين الجديدة"

وجه الدكتور الفنان يحيى الفخراني، كلمة خاصة للصحفيين المشاركين في مؤتمر صحفي عن احتفالية 60 سنة دراما"، وللإعلان عن تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي لاحتفالية "60 سنة دراما"، بالعلمين الجديدة: "اعتبر الصحافة شريك أساسي في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية بشرط الصدق وعدم المجاملة، بهدف إزدهار الفن سواء دراما أو سينما".

وقديما كان الممثلين يسهرون بعدما يقدموا أى عرض مسرحي، حتى ينتظروا اخبارهم صباحا، فكانت الجرائد قديما تقول الحقيقة دائما، ولكن للأسف الشديد اصبحت هناك مجاملات".

وتابع: "وأرجو من الصحفيين الحيادية التامة والإيجابية، وعدم الاعتماد بشكل كامل على آراء الجمهور فقط لأنه من الوارد أن يختلف طبيعة الجمهور".

وأعلن الدكتور يحيى الفخراني عن مفاجأة هذه النسخة من مهرجان القاهرة للدراما، قائلا: “مهرجان القاهرة للدراما، هذا العام سيقدم جائزتين هما جائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور”.