الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمال صلاح: حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما سيكون أكثر من رائع

جمال صلاح
جمال صلاح

أعرب جمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة POD عن سعادته بإقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة، قائلا: “ستكون دورة استثنائية في جميع تفاصيلها”.

وروى جمال صلاح كواليس أول مقابلة للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض فكرته عن مهرجان القاهرة للدراما خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من المهرجان، قائلا: “دكتور أشرف جالنا في الشركة المتحدة أما كان عنده حلم إنه يعمل مهرجان يمثل الدراما المصرية وفي الحقيقة أما عرض الفكرة كانت تصوراته في هذا النطاق والشركة المتحدة أخذت قرارا بأننا ننفذ المهرجان بشكل يليق بمصر والفن المصري وكانت النسخة السابقة هائلة وبداية مبشرة”.

وأضاف: “وكان هناك سعادة كبيرة من قبل الدكتور أشرف زكي عندما كان يبلغنا بقبول الدكتور يحيى الفخراني أن يترأس المهرجان والذي فاجئنا جميعا بنشاطه وتواجده المستمر في جميع تفاصيل المهرجان بالرغم من اعتقادنا إننا سنراه مرة أو اثنين على الأكثر”.

واختتم جمال صلاح نائب رئيس شركة POD حديثة بوعده بأن تكون حفلة توزيع جوائز النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقرر إقامتها في يوم 24 أغسطس الجاري أن تكون أكثر من رائعة وتضم العديد من المفاجآت للجمهور والحاضرين وصناع الفن في مصر.

ويحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كلاً من الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

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جمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة POD POD شركة pod مهرجان الدراما مدينة العلمين مدينة العلمين الجديدة

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