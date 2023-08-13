الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية: علي معلول أفضل ظهير أيسر في الدوري الممتاز

علي معلول
علي معلول

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن تتويج الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب أفضل ظهير أيسر في الموسم المنقضي 2022-2023 ببطولة الدوري.

وكشفت رابطة الأندية، عن اختيار الدولي التونسي علي معلول كأفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي بتصويت الجماهير.

وساهم علي معلول في تتويج الأهلي ببطولة الدوري في الموسم الماضي للمرة الـ43 في تاريخ المارد الأحمر.

وسجل معلول 8 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة خلال 25 مباراة ببطولة الدوري هذا الموسم.

وعلى مدار الموسم، سجل علي معلول 11 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة خلال 46 مباراة في جميع البطولات.

على معلول رابطة الأندية الاهلى أفضل ظهير أيسر الدورى المصرى

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