رفع 145 طن مخلفات وتكثيف أعمال قص وتهذيب الأشجار بقرى المنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها وتمكنت من رفع 145 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، كما قامت بأعمال قص وتهذيب الأشجار وتجميل الشوارع وكورنيش النيل.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئه التابع للوحدات المحلية لقري تله وصفط الخمار وبني محمد سلطان و حي وسط المدينة و طوخ الخيل واصلت أعمال وحملات النظافة وقامت برفع 145 طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية ومن نقاط التجمع بالقرية ومن طريق مصر اسوان الزراعي ببني محمد سلطان وماقوسة وعمارات الاوقاف ومن عزبة جارحي وأيضًا تم نظافة الطريق العام بترعة سري باشا بصفط الخمار و نظافة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بطوخ الخيل وتله ومن نقاط التجمع بحي وسط المدينة وكورنيش النيل وشارع الحرية ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري والمعيشة في بيئه نظيفه صحي.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن إدارة الحدائق والمشاتل تحت إشراف هبه سيد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وأمينة عبد السلام مدير الحدائق والمشاتل قامت بمواصلة الجهود المبذولة لإضفاء مظهر جمالى علي شوارع المدينة من خلال قص وتهذيب الأشجار والنجيل وزراعة الأحواض وذلك.

حيث تم قص أشجار الجزيرة الوسطى أمام نادى ضباط الشرطه بكورنيش النيل ورفع المخلفات ونقلها للاماكن المخصصه لها حفاظا على مظهر وجمال المدينه كونها عروس الصعيد.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضرورة تكثيف أعمال النظافة والمتابعه المستمرة وقص وتهذيب الأشجار بالشوارع و الميادين العامة للحفاظ على مظهر وجمال المدينة، لافتًا إلى أنه وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لاعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري، منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظًا على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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