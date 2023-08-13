الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حنان مطاوع تخوض بطولة "صوت وصورة" والعرض الشهر المقبل

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تخوض الفنانة حنان مطاوع بطولة مسلسل جديد بعنوان “صوت وصورة” ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، وانطلاق عرضه الشهر المقبل.

وأعربت “حنان” في تصريح لـ"الدستور" عن سعادتها الشديدة لتعاقدها مع شركة أروما ستوديوز التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرة إلى أن العمل جذبها من الوهلة الأولى نظرا لأحداثه الشيقة والمثيرة وهو ما تبحث عنه دائما في كل أعمالها الفنية، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.

المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمود عبد التواب توبا ومن المقرر أن عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة وجاري حاليا استكمال باقي فريق العمل.

مسلسل “صوت وصورة” يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، حيث من المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة، إذ أوشكت الشركة على الانتهاء من تفاصيل التعاقد مع الفنانين، وسيتم الإعلان عنهم تباعًا بمجرد الانتهاء من كل التفاصيل، حيث يمضى مصطفى العوضي المشرف العام على أروما فى إنهاء التفاصيل الأخيرة بخصوص التعاقدات والديكورات وخلافه.

البطولة المطلقة التعاقدات أروما ستوديوز لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قنوات المتحدة محمد سليمان عبد المالك النجمة حنان مطاوع

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