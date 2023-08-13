أستاذ تمويل: مصر تستهدف جذب أرقام كبيرة من الاستثمارات المحلية والدولية

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، عن مميزات المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات تلبية لرغبة المستثمرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر تستهدف جذب أرقام كبيرة من الاستثمارات المحلية والدولية.

وأضاف أن في ظل ما تم خلال السنوات الـ10 الماضية، والذي يؤهل مصر أن تحظى برقم مهم فيما يتعلق بالاستثمارات المحلية وكذلك الدولية، ويبدو أن درجة المنافسة عنيفة على مستوى رجال الأعمال، خاصة في ظل وجود دول تنافس في مصر في الإقليم.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات هي خطوة مهمة جدا فيما يتعلق بالاستثمار، ومن المفترض أن يكون هناك العديد من الخطوات الأخرى خلال الفترة المقبلة.