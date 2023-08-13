"ثقافتنا في إجازتنا" تختتم أسبوعها الثالث بدمياط الجديدة ورأس البر وبلطيم

شهد الأسبوع الثالث لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" الصيفية، والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ختام عروض الفلكلور الشعبي مع ثلاث فرق متنوعة حيث قدمت الغربية للفنون الشعبية عروضها بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، وعرضت قنا للفنون الشعبية رقصاتها بممشى النيل برأس البر، وأبهرت كفر الشيخ للفنون الشعبية جماهير شاطئ النرجس بمصيف بلطيم.

وضم البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي ألوانا من تراث محافظة الغربية منها: رحلة صوفية، قطر بلدنا، الحجالة، التنورة، أغاني شعبية، نغمة مصرية، حمص وحلاوة طنطا"، وأخرى من الفلكلور الصعيدي منها: القلل القناوى، الفرح القناوى، التنورة، قصب السكر، العصايا، وتابلوهات لفولكلور وتراث كفر الشيخ ومنها رقصة الحصاد، التنورة، رقصة وانا نازلة أدلع.

تقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وتنفذ من خلال فرعي ثقافة دمياط برئاسة د. فادى سلامة، وفرع ثقافة كفر الشيخ.

يذكر أن، أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، "ثقافتنا في اجازتنا" فى ١٥ يوليو ، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر القادم، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الأجازة الصيفية .

وقالت وزيرة الثقافة فى بيان صحفي: "إن الوزارة تعمل على تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين على مستوى الجمهورية"، وأوضحت وزيرة الثقافة، أن برنامج الأنشطة تتوجه فيه الوزارة إلى الأماكن المفتوحة والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات، والتي يتزايد فيها أعداد المواطنين خلال فصل الصيف، مؤكدة أن هذا المبادرة تساهم في تفعيل إستراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كافة مجالات الثقافة والفنون .

مًشيرة أن الأنشطة تتضمن برنامجًا خاصًا للأطفال، يتم تنفيذه بمشاركة المتخصصين في الفنون والآداب، والتي من شأنها تنمية مواهبهم والمساهمة في رفع وعيهم والحفاظ على هويتهم المصرية،مشيرة إلى أن الفعاليات والأنشطة هذا العام لن تقتصر على المناطق الساحلية فحسب ،بل ستمتد لتشمل عدد كبير من المدن الحدودية ومحافظات الصعيد ،مع برنامج حافل لمدينة العريش .

