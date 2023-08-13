الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"100 يوم صحة" توعي المواطنين بالأورام.. طبيب بالحملة الرئاسية: السبيل الأسهل للشفاء

100 يوم صحة
100 يوم صحة

تعمل الحملة الرئاسية 100 يوم صحة، على توقيع الكشف الطبي للمواطنين لحمايتهم من الأمراض المزمنة والوبائية، علاوة على ذلك تجري المبادرة الرئاسية الفحوصات المبكرة للعديد من الأورام السرطانية، وتوعية المواطنين بطرق الكشف المبكر بمجرد الشعور بالأعراض البسيطة التي تشير إلى وجود احتمالية للإصابة بالسرطان.
 

الصحة» تعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة» - بوابة دار المعارف الإخبارية.. بوابة إلكترونية تهدف إلى إثراء المحتوى الرقمي العربي من خلال الفنون والقوالب الصحفية المتنوعة والمتميزة
100 يوم صحة 


تستهدف الحملة الرئاسية 100 يوم صحة توقيع الكشف الطبي على المواطنين مستهدفة بعض الأمراض وهي:

  • السكري
  • ضغط الدم
  • أمراض القلب
  • أمراض الصدر
  • العظام
  • وظائف الكبد
  • وظائف الكلي
  • باطنة
  • باطني أطفال
  • أمراض الجهاز الهضمي
  • سرطان الثدي
  • سرطان البروستاتا
  • سرطان الرئة
  • سرطان عنق الرحم
  • سرطان القولون
     
الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة» - بوابة دار المعارف الإخبارية.. بوابة إلكترونية تهدف إلى إثراء المحتوى الرقمي العربي من خلال الفنون والقوالب الصحفية المتنوعة والمتميزة
100 يوم صحة 

طبيب بالحملة الرئاسية: نبذل قصارى جهدنا لتوعية الأهالي بضرورة الكشف المبكر  

في هذا الإطار، التقت "الدستور" أحد الأطباء القائمين بالحملة الرئاسية 100 يوم صحة، للوقوف على جهود أطباء الحملة الرئاسية في توفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة للأهالي، علاوة على العقاقير الطبية، والارتقاء بوعي الأهالي بالأمراض المزمنة والوبائية وأنواع السرطان الأكثر انتشارًا.

وزارة الصحة: تقديم 8.7 مليون خدمة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة - اليوم السابع
100 يوم صحة 



قال الطبيب بأمراض الجهاز الهضمي، أحمد عبدالله، أحد الأطباء القائمين على قافلة مبادرة 100 يوم صحة، في منطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة لـ" الدستور"، إنه سعيد بإقبال الأهالي على القوافل الطبية التابعة لحملة 100 يوم صحة، مؤكدًا أن الأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا أصبح لديهم وعي كبير بضرورة توقيع الكشف الطبي على المرضى، معقباً:" زمان الأهالي مكنتش مقتنعة بفكرة الكشف والأدوية، وكانوا بيعتمدوا على الوصفات المنزلية".

أشار  أحد الأطباء القائمين على قافلة مبادرة 100 يوم صحة، في منطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة لـ" الدستور"، إلى أن الفريق الطبي يعمل بشكل كبير على الارتقاء بمستوى الوعي الصحي والطبي للأهالي، خاصًة إتجاه أمراض السرطان، والأورام المزمنة، معقبًا:" الكشف المبكر عن الأورام السرطانية هي السبيل الأسهل للشفاء من السرطان الذي يسلب الآلاف أرواحهم سنويًا.

أضاف: أن الأطباء يحرصون على توعية الأهالي بطرق الكشف المنزلية عن احتمالية الإصابة بالسرطان، وخاصًة سرطان الذي يعد من أنواع السرطان الأكثر انتشارًا.

 

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