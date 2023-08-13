رفع 820 طن مخلفات صلبة و40 طن أتربة من الشوارع والميادين بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 820 طن مخلفات صلبة، و40 طن أتربه من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

من جهته، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة خالد جلال، مدير عام المركبات بالمحافظة، وفهمي علام، ومحمد عادل، وسامح سعد، بجهاز النظافة، استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في كل من مراكز ومدن: ميت غمر، السنبلاوين، بلقاس، أجا، منية النصر، شربين، نبروه، بني عبيد، دكرنس؛ لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة".

واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، حيث شمل العمل رفع الأتربة والمخلفات الصلبة ونظافة أرصفة شارع الجيش، ودهانات الجزر الوسطى بشارع الجيش؛ورفع الأتربة بشارع النخلة، وصيانة وترميم الأرصفة بوسط الشارع وتقليم الأشجار بالجزر الجانبية بشارع سعد زغلول، وحديقة شجرة الدر، وتشغيل المكنسيات بشوارع المدينة، واستكمال تركيب السياج الحديدي لسور كورنيش المشاية، وتقليم الأشجار بمحيط إدارة شرطة النجدة المتفرع من شارع الجمهورية وكنس وتجميع الأتربه بشارع سامية الجمل.

واستمرت أعمال غسيل أرصفة عبدالسلام عارف، واستاد المنصورة وتنظيف حديقة عروس النيل بشارع الجمهورية، وتم رفع كفاءة النظافه العامه بمنطقه المجزر وسندوب ومبارك وأبو الليل وشارع الترعة وأحمد ماهر وشارع كليه الآداب والنخله والدراسات وعزبه عقل وعزبه الشال وسعد زغلول والجيش و العبور وسامية الجمل.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول والتأكيد على إزالة الإشغالات والتعديات بمراكز ومدن المحافظة.