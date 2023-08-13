الصحة تنظم قوافل مكثفة للتوعية بالأورام.. والمواطنون لـ"الدستور": تحمينا من الشيطان

استقبل الأهالي فعاليات الحملة الرئاسية 100 يوم صحة، بترحاب كبير في الوحدات الصحية، والمستشفيات والقوافل المتنقلة، والتي تستهدف رفع الوعي الصحي وتعريف المواطنين بأهمية الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

وزارة الصحة توفر خدمات الكشف المجاني على الأمراض السرطانية ضمن حملة 100 يوم صحة

قدمت الحملة الرئاسية 100 يوم صحة، العديد من الخدمات إلى الأهالي في كل مكان من خلال الوحدات الصحية، والمستشفيات، والقوافل المتنقلة من أجل تقديم الرعاية الطبية إلى المواطنين من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم بشكل عام، والكشف عن الأمراض الوبائية والمزمنة، بالإضافة إلى توقيع الكشف المبكر على الأورام السرطانية، وبالأخص سرطان الثدي.

بالإضافة إلى تنظيم العديد من حملات التوعوية من أجل الإرتقاء بالوعي الصحي للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وحضر العديد من المواطنين أمام المستشفيات والوحدات الصحية، ونظمت الحملة الرئاسية 100 يوم صحة ندوات للتوعية بسرطات البروستاتا، وسرطان الرئة ، وسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وسرطان القولون، وغيرها.



100 يوم صحة



مواطنون: أدركنا حجم وخطورة السرطان

في هذا الإطار، التقت" الدستور" عدد من الأهالي الذين حصلوا على الرعاية الصحية والكشف المبكر عن السرطان والأورام المزمنة ضمن الحملة الرئاسية 100 يوم صحة، للوقوف عن عملية الكشف ومدى رضائهم عنها.

100 يوم صحة

قالت نعمات عبدالرازق، 45 عام، إحدى سكان منطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، لـ" الدستور" إن حملة 100 يوم صحة قدمت لها الكشف الطبي من خلال القوافل الطبية التابعة لها، وأشارت أنه تم الكشف عليها بشكل دقيق جدًا والتأكد من عدم إصابتها بالأمراض المزمنة والوبائية، علاوة على توفير الأدوية والعقاقير الطبية للمرضي، مشيره إلى أن الأطباء شرحوا لها العلامات والبراهين البدائية التي يمكن لها ملاحظاتها، والتي تشير إلى احتمالية وجود إصابة بالسرطان، منوهه:" طبيب سرطان الثدي قدم لي ورقه بها إرشادات للفحص المنزلي لسرطان الثدي".



أوضحت سميرة عبدالله، 34 عاما، إحدى سكان مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة لـ" الدستور" أن حملة 100 يوم صحة ستساهم بشكل كبير في التقليل من نسب الإصابة بالأمراض الوبائية والسرطان، إذ نظم المبادرة العديد من القوافل الطبية المتمركزة في الوحدات الصحية، والقوافل المتنقلة للوصول إلى كل الأهالي للإطمئنان على صحتهم.



100 يوم صحة



أكدت علياء محمد، 22 عاما، إحدى سكان مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة لـ" الدستور" أن المبادرة الرئاسية قدمت لها الوعي اللازم بالسرطان، والأورام السرطانية، وأشارت إلى أن وفاة أحد جيرانها بهذا المرض جعلها تشعر دائمًا بالخوف منه، مشيره إلى أن الحملة الرئاسية 100 يوم صحة طمأنتها".