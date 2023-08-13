الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامجا تدريبيا لأطباء الأسرة حول "القصور الكلوي المزمن"

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فعاليات البرنامج التدريبي لأطباء الرعاية الأولية حول «القصور الكُلوى المزمن».

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، يهدف البرنامج التدريبي الذي أطلقته إدارة التدريب بالهيئة بالتعاون مع إحدى شركات الدواء، إلى الارتقاء المستمر بكفاءة أطباء الأسرة وتطوير قدراتهم بشكل فعَّال عن طرق وآليات وأساليب الكشف المبكر عن أمراض الكُلى والقصور الكُلوي المزمن.

وتابع: ارتكز البرنامج التدريبي على عدة محاور شمل أبرزها استعراض رؤية عامة عن مرض القصور الكُلوي المزمن، وأعراضه ومسبباته، وطرق التشخيص والعلاج، إضافة إلى أهمية الكشف المبكر عن القصور الكلوي حفاظًا على صحة المرضى، وطرق علاج القصور الكُلوي سواء عند أصحاب الأمراض المزمنة أو غير المزمنة، فضلًا عن آليات التعامل على مستوى الرعاية الأولية مع مرض القصور الكُلوي واتخاذ القرار بالتحويل لمستوى أكثر تخصصًا، فيما تم عرض أحدث التوصيات العلمية العالمية فى علاج القصور الكُلوي المزمن.

وخلال فعاليات البرنامج التدريبي الذي تم على يد الدكتور عماد مجدى شوقى، مدرس أمراض الكُلى بجامعة المنصورة، تم استعراض عدد من الحالات الإكلينيكية الشائعة في الممارسة الطبية وكيفية الكشف عنها وتصنيفها باستخدام التطبيقات الإلكترونية المتاحة، بهدف الوصول للاستفادة القصوى من تقنيات وآليات الميكنة والرقمنة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأكدت الهيئة في بيانها، حرصها الدائم لدعم التدريب والتعليم المستمر باعتبارهما جزءاً أساسياً ومهماً لأي منشأة وفي كافة التخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الاستدامة في تقديم خدمات ذات جودة عالية إلا بوجود تعليم وتدريب مستمرين لمقدمي الخدمة سواء كان ذلك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والندوات أو التدريب على رأس العمل، أو عن طريق إتاحة الفرص للحصول على درجات علمية متخصصة.

يأتي البرنامج التدريبي تزامناً مع استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية تحت شعار «100 يوم صحة»، والتي تقع تحت مظلتها المبادرة الرئاسية للاعتلال الكلوى والكشف المبكر عن أمراض الكُلى بوحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات.

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IMG-20230813-WA0055
الرعاية الصحية برنامج ا تدريبي ا أطباء الأسرة القصور الك لوى المزمن الاستدامة خدمات صحية

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