قنصلية الرياض تعلن عن طرح أراضٍ صناعية كاملة المرافق

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعة أعلنت عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الاستثمارية الصناعية، وذلك عن طريق طرح أرض صناعية بإجمالي 790 فرصة استثمارية صناعية جديدة في 14 محافظة، على أن يكون الطرح بنظام التملك أو حق الانتفاع، وسيتم الحجز وسحب كراسة الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا بالكامل Online عن طريق الموقع الإلكتروني للحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإلكتروني:

https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/exploreMap.aspx

وأفاد "حنفي"، في بيان له، بأنه سيتاح سحب كراسة الشروط أمام المستثمرين اعتبارًا من الأربعاء 16 أغسطس 2023 وحتى 6 سبتمبر 2023، على أن يتم التأكيد على أهمية التسجيل بالموقع الإلكتروني أعلاه، ثم القيام بالبحث عن الفرص كما يلي، ليتسنى التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بها وحجزها إلكترونياً.