"سلامة الغذاء" تشن حملات تفتيشية على الأسواق فى المحافظات

أعلنت هيئة سلامة الغذاء عن تنفيذ 140 حملة تفتيشية على الأسواق في 5 محافظات لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وقال تقرير رسمي للهيئة إن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية شن 60 حملة تفتيشية موسعة على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفرالزيات، المحلة، سمنود).

وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن ضبط 28 طن مخللات و170 كيلو أجبان تظهر عليها علامات الفساد وتغير في الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، موضحًا أنه تم ضبط 135 كيلو سوداني-معبأ بأطعم مختلفة- منتهي الصلاحية، و300 كيلو حلوى يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

وأشار تقرير سلامة الغذاء، إلى أنه تم تحرير عدد 36 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (ألبان، أجبان، مكسبات طعم، خضروات طازجة، أعشاب، عصائر، لحوم)، وتم تنفيذ عدد 9 قرارات نيابة.

ونفذت سلامة الغذاء عددًا من الحملات المكبرة بالاشتراك مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 62 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

يأتي ذلك بينما نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 26 حملة تفتيشية على 206 منشآت غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب، ألبان، بهارات، عصائر، سناكس)، تجاوزت 120 كيلو، حيث تم إعدام 404 عبوات منتجات غذائية متنوعة وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، كفر شكر، قها، القناطر الخيرية، شبين القناطر، شبرا الخيمة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 32 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 279 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم ضبط عدد 181 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (لحوم قطع ومفروم، مايونيز، زبادي، كاتشب، أصناف أخرى بإجمالي وزن 87 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء تلك المخالفات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، فارسكور، الزرقا، كفرسعد، كفرالبطيخ، الروضة) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 283 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 16 حملة تفتيشية موسعة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم تحرير 10 محاضر شهادات صحية، 9 إنذارات سلامة وصحة مهنية، 14 إنذارًا لتقنين وتحسين أوضاع المنشأة، بالإضافة إلى تحرير إقرار إعدام مجمدات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بناءً على طلب من صاحب المنشأة