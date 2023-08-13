الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عثمان: انتعاش حركة السياحة بسبب ارتفاع مستوى الإنفاق

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن هناك انتعاشًا كبيرًا في حركة السياحة بسبب مستوى الإنفاق السياحي وتنوع المنتج والمقاصد السياحية، مؤكدًا أن مستوى إنفاق الشخص في الليلة وهو المقياس الأهم نتيجة القفزة الكبيرة من مبلغ 80 دولارًا في اليوم إلى 140 دولارًا أو يورو.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا تم عقد مقارنة بين الستة أشهر الأولى من العام الماضي والعام الحالي، نجد أن هناك زيادة في التدفق السياحي بنسبة 20%، وزيادة في مستوى الإنفاق السياحي بنسبة 22%.

وأوضح أن النصف الثاني من العام الذي يبدأ في شهر يوليو ويستمر حتى ديسمبر يزيد في تدفقه السياحي عن النصف الأول من العام بنسبة 15%، لافتًا إلى أنه لأول مرة تصبح صناعة السياحة في ضمير القيادة السياسية، ويصبح هناك دعم حقيقي من الدولة لقطاع السياحة.


 

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