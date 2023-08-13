أبعد نجم عن كوكب الأرض.. كيف يبدو بحسب صور تلسكوب "جيمس ويب"؟ (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان: أبعد نجم عن كوكب الأرض.. كيف بدا بحسب صور تلسكوب "جيمس ويب"؟.



العلماء يكتشفون أبعد نجم عن كوكب الأرض، حيث رصد تلسكوب "جيمس ويب" نجم "إيرندل" يزيد سطوعه عن شمسنا بمليون مرة وأكثر سخونة بمرتين.



يقع النجم في مجرة قوس الشروق، وفي الإمكان رؤيته فقط، ويعتقد علماء الفلك أنه يبعد عن الأرض 28 مليار سنة ضوئية.



ويبدو بعيدًا لدرجة أن الضوء النجمي الذي رصده التلسكوب أطلق في أول مليار عام من عمر الكون، ويقدر عمر الكون بحوالي 13.8 مليار عام.