الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع الروسية" تعلن تفتيش سفينة شحن أجنبية متجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكرانى

ميناء إسماعيل الأوكراني
ميناء إسماعيل الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن سفينة تابعة لبحريتها قامت صباح اليوم الأحد بتفتيش سفينة شحن أجنبية متجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني.

وقالت الوزارة،  إن سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة لأسطول البحر الأسود كانت تقوم بمراقبة الملاحة عندما رصدت في حوالي الساعة 6.40 صباح اليوم الأحد في الجزء الغربي الجنوبي من البحر سفينة الشحن "سوكرا أوكان" التي ترفع علم بالاو، في طريقها إلى ميناء إسماعيل الأوكراني، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتابعت الوزارة، بعد عدم استجابة قبطان السفينة لطلب التوقف للتفتيش بهدف التأكد من عدم وجود بضائع ممنوعة على متنها، اضطرت السفينة الروسية إلى إطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة آلية، كما أقلعت من متنها مروحية "كا-29" فيها مجموعة من العسكريين الروس، ونتيجة محادثات بواسطة الاتصال اللاسلكي، توقفت السفينة الأجنبية، ونزل فريق التفتيش على متنها.

وأشار البيان إلى أنه بعد انتهاء فريق التفتيش من عمله على متن "سوكرا أوكان"، واصلت السفينة السير إلى ميناء إسماعيل، أضافت الدفاع الروسية أن سفن أسطول البحر الأسود تواصل القيام بدوريات في المناطق المحددة لها.

الدفاع الروسية تفتيش سفينة شحن أجنبية ميناء إسماعيل

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