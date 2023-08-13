رسميًا.. مصر تنظم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة أبريل 2024

بمشاركة 20 دولة..

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، عن استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية للساق الواحدة بمشاركة 20 دولة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 26 أبريل المقبل 2024.

كما أعلن مصطفى عثمان، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين محمد عادل حسني، رئيسًا للجنة الفنية باللجنة البارالمبية ورئيس لجنة كرة القدم بالاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم، وسارة سمير، عضو لجنة كرة القدم باللجنة البارالمبية، أعضاءً بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تعيين المدير الفني التركي الجديد للمنتخب ايفران ياونيك، والذي تولى الإدارة الفنية للمنتخب، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر أبريل المقبل 2024 بمشاركة 20 دولة.

وأعرب المدير الفني التركي للمنتخب، عن سعادته بتولي الفريق، مشيدًا بالدعم المالي والفني للمنتخب، ووعد بتحقيق طموحات اللاعبين وكل الأجهزة الرياضية الداعمة لنشاط كرة القدم للساق الواحدة، مشيرًا إلى أهمية زيادة الفرق بالأندية المصرية.

من جهتها، قالت سارة سمير، عضو اللجنة البارالمبية ومسؤول لجنة التطوير بـ"الكاف": "إننا بدأنا الطريق بمنظومة إدارية وفنية؛ لتحقيق تطلعات الشباب ونشر اللعبة في مختلف المناطق؛ لتقديم منظومة ناجحة على كل المستويات، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية".

وأكد محمد عادل حسني، رئيس اللجنة الفنية لنشاط كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية، تقديم كل سبل الدعم لنجاح منظومة كرة القدم للساق الواحدة في مصر وتشجيع الشباب وأصحاب الهمم على المشاركة واكتشاف المواهب، مؤكدًا أن القادم أفضل.

ووجَّه محمد عادل، الشكر لمنظومة الرياضة في مصر، وللدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللجنة البارالمبية، وكل الداعمين للرياضة في مصر.

شارك في المؤتمر المهندس خالد عبدالحفيظ، أمين صندوق الاتحاد الإفريقي في كرة القدم للساق الواحدة، والدكتور وليد الملاح، رئيس روابط للاستثمار الرياضي، والدكتور هيثم الملاح، واللاعبين بمنتخب مصر للساق الواحدة.