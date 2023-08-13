"صناعة الشيوخ": المنصة الموحدة لتأسيس الشركات تطمئن المستثمرين

ثمن النائب سمير قاسم، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بدء الحكومة بتنفيذ التأسيس الإلكتروني للشركات عبر منصة موحدة، مؤكدًا أن هذه المنصة ستقلل الجهد والوقت والمال وتسرع في إجراءات التأسيس، وهو ما سيخفف العبء عن المستثمرين.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ"الدستور"، إن التأسيس الإلكتروني للشركات يأتي ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيقه في كل المجالات لما له من فوائد عديدة لدعم وتقوية ركائز الاقتصاد.

وأشار قاسم إلى أن التحول الإلكتروني لتأسيس الشركات سيشكل عنصر جذب للمستثمرين للدخول في السوق المصرية، حيث سيطمئنهم بسرعة الإجراءات والقضاء على الروتين الذي يشكل عقبة كبرى أمامهم، فبعدما كان التأسيس للشركات يستغرق أسبوع عمل أو أكثر أصبح يستغرق يومين أو أقل.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تيسير بقية الإجراءات على المستثمرين، حيث يأتى التأسيس الإلكتروني كخطوة مبدئية يليها ترخيص المصانع أو عمل السجلات الصناعية أو رخص التشغيل، ليتمكن المشروع من البدء في العمل الفعلي والإنتاج.