الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: جولة تفقدية لمركز التدريب المهنى ببنى سويف

مركز التدريب
مركز التدريب

استقبلت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف إذاعة شمال الصعيد، ونظمت جولة تفقدية لأقسام مركز التدريب المهنى بشرق النيل التابع للمديرية، وذلك للتعرف على الدورات التدريبية التى يتم توفيرها للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وإجراء لقاءات مع المتدربات على المهن الموجودة داخل المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توعية الشباب بأهمية التدريب المهنى من أجل التشغيل، ونشر المزايا وأوجه الاستفادة من البرامج المجانية المقدمة للشباب داخل مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة إعلاميًا على كل وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أحمد نظمى، مدير مديرية العمل ببنى سويف فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه استقبل الإعلامية إيمان جلال من إذاعة شمال الصعيد، لنشر جهود التدريب المهنى وما تقدمه المديرية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل ونشرها على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة لتوعية وتعريف الشباب بتلك البرامج التدريبية المجانية ومزاياها التي توفرها الوزارة في مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة.

وأضاف مدير المديرية أنه كلف خيرية شعبان مدير إدارة بحوث العمالة، وهانى سعد مسئول العلاقات العامة والإعلام، بمرافقة الإعلامية فى زيارة لمركز التدريب المهني بشرق النيل، حيث بدأت الزيارة بالتعرف على أقسام وورش مركز التدريب، وأيضًا المزايا التى يتم توفيرها للمتدربين، كما جرى خلال الزيارة لقاءات مع المتدربات بقسم التفصيل و الخياطة، وقسم التبريد والتكييف والاستماع إلى رؤيتهم حول التدريب واستطلاع آرائهم حول أوجه الاستفادة من البرامج المقدمة فى الالتحاق بفرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير يسهم فى تحسين مستويات معيشتهم.

وزارة العمل التدريب المهني بني سويف شمال الصعيد التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

الصحة: لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 فى مصر

وزير التعليم: ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

قطار العياط يدهس شابًا أثناء عبوره القضبان

ماذا ينتظر محمد صلاح فى قمة ليفربول وتشيلسى بالدورى الإنجليزى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى