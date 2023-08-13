الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

على قدم وساق.. حلوان تستعد لأسبوع شباب الجامعات الـ 13

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  جولة تفقدية لمتابعة استعدادات الجامعة التي تجري على قدم وساق لرفع كفاءة البنية التحتية وتجميل الجامعة استعدادًا لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، و تستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر المقبل، والذي يحظى برعاية واهتمام من الدولة المصرية، وإشراف مباشر من رئاسة الوزراء ووزاتي التعليم العالي والشباب والرياضة.

أكد “قنديل” أن اهتمام الجامعة بأسبوع شباب الجامعات ينبع من كون الأسبوع  مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية، وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر، مما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات.

وتشمل خطة التطوير تطوير الشوارع الرئيسية بالجامعة والمسطح حولها وشبكات الري والمناطق الزراعية والمطعم المركزي ، والملاعب والأماكن التي تستضيف الأنشطة بالاسبوع، والإطار العام للحرم الجامعي واصلاحات ورصف الطرق، والصالة المغطاة و مبان المدينة الجامعية وشبكات المياه والصرف الصحي والإنارة ، وقد تم بالفعل الانتهاء من تطوير وتحديث دار الضيافة.

 ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، و هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وعدد من اللجان المتخصصة التي يرأسها عمداء الكليات كلا في تخصصه والتي تهدف إلي توفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة والأنشطة والمسابقات.

يذكر أن الأسبوع العاشر لشباب الجامعات في عام ٢٠١٥ شهد رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى لقاء السيد الرئيس برؤساء الجامعات والطلاب، بمشاركة ٧  آلاف طالب وطالبة يمثلون  ٢٥ جامعة مصرية.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
IMG-20230813-WA0004
IMG-20230813-WA0004
استعدادات الجامعة الاجتماعية والفنية التعليم والطلاب الجامعات والمعاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ب الصرف الصحي الشوارع الرئيسية المدينة الجامعية

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

الصحة: لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 فى مصر

وزير التعليم: ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

قطار العياط يدهس شابًا أثناء عبوره القضبان

ماذا ينتظر محمد صلاح فى قمة ليفربول وتشيلسى بالدورى الإنجليزى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى