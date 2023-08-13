أستاذ دراسات بيئية: الأنشطة البشرية سبب التغير المناخى

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن الأنشطة البشرية تعد سببًا في ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة صرّح بأننا دخلنا عصر الغليان الحراري وليس الاحتباس الحراري.

وأضاف سمعان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": "إننا الآن على أعتاب تداعيات خطيرة للتغيرات المناخية ومنها الأعاصير، وحرائق الغابات، وارتفاعات قياسية في درجات الحرارة".

وأشار أستاذ الدراسات البيئية إلى أن الارتفاعات في درجات الحرارة تؤثر على مسار الأعاصير التي تتعرض لها بعض الدول، وأصبحت الأعاصير أمرًا عاديًا ويتكرر حدوثه في أوروبا، كما يحدث في هاواي، ولكن بدأت تغير مسارها وتظهر في دول لم تكن موجودة بها من قبل.

وأكد الدكتور عبدالمسيح سمعان أن الأنشطة البشرية سببٌ في التغير المناخي.