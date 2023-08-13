الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ترسم المستقبل".. كاتب صحفي: مبادرة "حياة كريمة" أسطورية (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

ثمن الكاتب الصحفي أحمد رفعت، جهود الدولة المصرية المبذولة في مبادرة "حياة كريمة"، وتنوعها بين المجمعات التكنولوجية والزراعية لأبناء الصعيد، مضيفاً أن محافظة المنيا تبلغ مساحتها 32 ألف كليو وحظت بجهود كبيرة من المبادرة.

 

وأضاف رفعت، في مداخلة هاتفية أجراها صباح اليوم الأحد، عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظة سوهاج تضم 12 مركزا و12 مدينة و51 قرية و270 قرية تابعة و1145 نجع وعزبة شهدوا تطوير ومجمعات خدمات تكنولوجية وزراعية توفر مجهود كبير على الفلاحين بالمحافظة في الحصول على حصتهم من السماد. 

وأشار الكاتب الصحفي، إلى إنجازات الدولة المصرية في الريف ومحافظات الصعيد خلال الفترة الماضية، منوها بأن مبادرة حياة كريمة أسطورية وترسم مستقبل يعوض سكان المحافظات عن السنوات الماضية.

ابناء الصعيد أحمد رفعت السنوات الماضية إنجازات الدولة المصرية إنجازات الدولة المحافظات

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