إزالة 16 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 16 حالة تعدٍ بنطاق 6 مراكز على مساحة 2657 م2 عبارة عن إزالة 7 حالات تعدٍ بمساحة 1675 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية وأعمال حفر استعدادًا لعمل سملات خرسانية بنطاق الوحدات المحلية لقرى: المسين، وكوم زمران، ومؤسسة البستان بالدلنجات.

كما تم إزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 410 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بكفر الدوار، وحالتيّ تعدٍ بمساحة 172 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بمركز بدر، وحالة تعدٍ عبارة عن شدة خشبية دور أول علوي خارج الحيز العمراني بمساحة 150 م2 بقرية سماديس البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بالرحمانية،و حالة تعدي بالمهد بمساحة 150 م2 عبارة عن شدة خشبية دور ثاني علوي بقرية أبو الخاوي التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك بكوم حمادة، وحالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 100 م 2 عبارة عن سور من الطوب البلوك بقرية بنى سلامة بوادي النطرون.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.