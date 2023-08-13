الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص يكشف حجم الإنجازات والتنمية فى سيناء (فيديو)

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن سيناء شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة تنموية شاملة، معقبًا: "ما تم إنفاقه على التنمية في سيناء خلال آخر 10 سنوات ضخم تجاوز المليارات، وفاق ما تم إنفاقه خلال فترة الثمانينيات ومنذ تحرير سيناء".

التنمية لم تعد تقتصر على السياحة فقط

وأوضح القصاص عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن التنمية لم تعد تقتصر على السياحة فقط، ولكننا نشهد خلال السنوات الماضية مشروعات تنموية بمختلف القطاعات بسيناء، والتي تهدف لتقوية البنية الأساسية للمدينة، ومن أهمها بناء محطات لتحلية المياه وبناء السدود للحد من آثار السيول التي سببت العديد من الأزمات في السنوات السابقة.

وتابع: تم التوسع في بناء المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة لإقامة المدن السكنية الجديدة التي ساهمت في توسيع الرقعة السكانية بالمدينة.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن سيناء تشهد مشروعات لاستصلاح الأراضي بلغت 500 ألف فدان والذي أدى لتوفير فرص عمل للشباب من أهالي المدينة، بالإضافة لمد شبكة الطرق والأنفاق لربط سيناء بالوادي ولتسهيل حركة نقل البضائع من وإلى سيناء.

مبادرة حياة كريمة كان لها الكثير من الإسهامات

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة كان لها الكثير من الإسهامات من بناء الوحدات الصحية لتقديم المساعدات اللازمة للأهالي مع بناء المدن السكنية والكثير من المشروعات الضخمة التي كانت تحتاجها المدينة لتحقيق النهضة التنموية المنشودة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن التنمية في سيناء حق للأهالي، لافتًا إلى أن سيناء تمتلك ثروات وكنوزًا وطبيعة سياحية جاذبة، وتمتلك العديد من الأنشطة والمعالم السياحة مثل جبل موسى ومسار العائلة المقدسة الذي يجذب السياح سنويًا ويعد مصدرًا هامًا للدخل القومي في مصر.

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