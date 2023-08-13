نائب محافظ الوادى تبحث تنظيم قوافل طبية ودعم السياحة العلاجية

التقت الدكتورة حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد، بوفد من الأطباء الإسبان الذي يزور المحافظة ضمن إطار التنسيق المشترك لدعم مقومات السياحة العلاجية في المنطقة، وذلك خلال زيارتهم مركز الداخلة بحضور المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز.

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج الزيارة التي شملت تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء، وتفقد المواقع السياحية والآبار الكبريتية، ومشروعات إنتاج النباتات الطبية والعطرية. كما تم بحث سبل التعاون للترويج للسياحة الصحية في المحافظة، وتأهيل الكوادر الطبية في هذا المجال، ووضع خطة علاج للحالات المرضية التي تمت مناظرتها ومتابعتها فيما بعد، وتنظيم قوافل طبية وحملات توعية لأنماط التغذية السليمة، والمتابعة الصحية للسيدات الحوامل للوقاية من المخاطر الصحية المحتملة على المواليد.

وفي سياق متصل، قامت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها وفد من الأطباء الإسبان بزيارة مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات الطبية وتأهيل الكوادر الطبيه في عدد من المجالات التي تخدم المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين ودعم المحافظة كمقصد للسياحة العلاجية.

حيث قام الوفد بتفقد العيادات الطبية والتأهيلية، مشيدين بالخدمات التي يقدمها المركز، كما قاموا بمناظرة عدد من الحالات التي تتلقى العلاج، وتم الاتفاق على المتابعة الدورية فيما بعد لتطور الحالات استجابةً لتوصيات العلاج المقترحة.

ووجهت نائب المحافظ قطاع الصحة بالمحافظة بإعداد خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل بأهمية التغذية السليمة للوقاية من المخاطر الصحية لسوء التغذية والمتابعة الجيدة خلال فترة الحمل على المواليد.

كما تفقدت، خلال جولتها، البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه لأطباء المحافظة لتبادل الخبرات العملية في مجالي التغذية العلاجية وأمراض الجلدية والصدفية، وذلك كإحدى نتائج التنسيق المسبق خلال زيارة وفد الأطباء الأوروبيين في نوفمبر الماضي.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، استقبلا وفد الأطباء الإسبان الذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام، بهدف تبادل الخبرات في المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية كإحدى نتائج الزيارة السابقة للوفد الإسباني.

وقام المحافظ يرافقه وفد الأطباء الإسبان بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال الخارجة، والتي حظيت بإعجاب وإشادة كبيرة من الزوار، بالإضافة لتفقد مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيثُ اطلع الوفد على العيادات المختلفة والعلاج المائي ووحدة العلاج عن بعد، مُشيدين بمستوى الرعاية والخدمات المُقدمة.