"التضامن": ننسق مع "صناع الحياة" والهلال الأحمر فى حملة "هنوصلك" (فيديو)

كشف خليل محمد خليل، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل حملة "هنوصلك".

وقال "خليل"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن الوزارة أطلقت الحملة يوم الثلاثاء الماضي، وتستهدف تسجيل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إليهم في أماكن سكنهم وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات الخاصة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، من أجل استخراج بطاقات الخدمات لذوي القدرات الخاصة.

وأضاف أن الحملة ستستفيد بكل الموارد المتاحة لدى الوزارة مثل مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وذلك على المستوى الحكومي، كما أنها ستستفيد من كل الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية.

وأكد أن الحملة تنسق مع جميعة "صناع الحياة" والهلال الأحمر، كما ستستفيد من الرائدات الاجتماعيات التابعات، وذلك فيما يتعلق بعمليات تعبئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.