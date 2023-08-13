تقرير: بايرن يرفض أول عرض رسمى من اليونايتد لضم بافارد

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ الألماني رفض عرضًا من نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم لاعبه الفرنسي بنجامين بافارد.

وقالت صحيفة "بيلد"الألمانية إن بايرن رفض عرض اليونايتد الأول لضم بافارد، والذي قدرته التقارير بـ30 مليون يورو، مضيفة أن المفاوضات مستمرة بين الناديين حول اللاعب.

ولعب بافارد 43 مباراة بقميص بايرن ميونخ في الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف وصنع هدفًا لزملائه في الفريق.

وينتهي عقد بافارد مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل، مما يزيد من احتمالية موافقة النادي البافاري على رحيله في الميركاتو الجاري.

وبدأ اللاعب مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ليل الفرنسي، وصعد لفريق الرديف في صيف عام 2014، ثم تم تصعيده للفريق الأول في صيف العام التالي، وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لنادي شتوتجارت الذي لعب له 3 مواسم، ثم انتقل لبايرن ميونخ.