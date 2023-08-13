الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام حنفى: المرحلة الأولى من كابيتانو مصر حققت طفرة بدعم الرئيس والشركة المتحدة

هشام حنفي، نجم منتخب
هشام حنفي، نجم منتخب مصر السابق

قال هشام حنفي، نجم منتخب مصر السابق، إن مشروع كابيتانو مصر في محافظة المنيا شهد إقبالًا شديدًا من الراغبين في خوض الاختبارات التي شهدت تواجدًا مكثفًا منذ الساعة السابعة صباحًا، حيث تقف طوابير بطول الملعب للالتحاق بالاختبارات. 

وأشاد هشام حنفي بالتنظيم الرائع لمشروع كابيتانو مصر، مؤكدًا أن الموسم الأول من مشروع كابيتانو مصر، حقق طفرة كبيرة خاصة مع حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنافسات الموسم الأول، بخلاف الاهتمام اللا محدود من شركة المتحدة للخدمات الإعلانية ووزارة الشباب والرياضة.

وقال أشرف يوسف نجم منتخب مصر سابقًا، إن هناك تغطية كبيرة لمشروع كابيتانو مصر في المنيا، وأتمنى نجاحه وخروج عدد كبير من اللاعبين، كما أن المشروع سيخرج لاعبين كثيرين ويحتاج الصبر لنجاح المشروع وإخراج عدة محترفين وتكرار تجربة محمد صلاح في أوروبا.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الراغبين المتحدة للخدمات الإعلانية اختبارات المرحلة الاولي مشروع كابيتانو مصر

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