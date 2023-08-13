الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لبائع خضار فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية بائع خضار بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه بمبلغًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في القضية المقيدة برقم 508 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل الثاني، وتمت مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين. كما تم إلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل الثاني يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض داخل دائرة القسم.

كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الرمل الثاني عن قيام البائع خضار بإحراز مواد مخدرة للاتجار. وبعد إصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وضبطته وابتزّت من يده كيسًا بلاستيكيًا. وعند فتح المحتويات، تبيّن أنها تحتوي على طربة حشيش وميزان إلكتروني. 

كما عثر بالتفتيش على هاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطوية. وبعد مواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وأفاد بأنه يستخدم الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان الإلكتروني لوزن المواد المخدرة، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه، والميزان لتحديد وزن المواد المخدرة.

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