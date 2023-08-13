الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القناة الأولى يستعرض أبرز فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى (فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى، إن هذا الأسبوع به عدد كبير من الفعاليات بمهرجان العلمين مقارنة بالأسابيع الماضية، ففي الأسبوع الماضي جرى تنظيم حفل الموسيقار عمر خيرت ومسار إجباري وبهاء سلطان وكارول سماحة، كما تم تنظيم عرض أزياء في العلمين الجديدة.

 

وأضاف بيبرس، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه في هذا الأسبوع تستمر الأنشطة الرياضية مثل السباق الثلاثي ترايثلون الذي انتهت فعالياته أمس، ما بين ركوب الدراجات والسباحة والجري.

 

هناك أكثر من بطولة ستقام الأسبوع الجاري

 

وأوضح مراسل القناة الأولى، أن هناك أكثر من بطولة ستقام الأسبوع الجاري، مثل بطولة للجودو ستنطلق فعالياتها يوم الثلاثاء، ويشارك بها لاعبون من فئات عمرية مختلفة ومن مصر وخارجها، كما أن بطولة الكرة الشاطئية ستقام هذا الأسبوع.

 

وتابع: "سيتم تنظيم مهرجان خاص للدراما في مدينة العلمين، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية التي تكون في نهاية كل أسبوع"، مشيرًا إلى أن جو العلمين الجديدة مختلف، فهناك نسمة هواء جميلة صباحًا والجو رائع مساءً، وبالأمس كان هناك إقبال كبير على الكورنيش.

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