نائب جمهوري مؤيد لترامب يقاضي بايدن بتهم الاحتيال وعرقلة العدالة

أعلن النائب جريج ستيوب (جمهوري من فلوريدا) أنه رفع دعاوى ضد الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الجمعة، بتهم تتعلق بالاحتيال وعرقلة العدالة والرشوة و التعامل التجاري غير القانوني والجرائم الضريبية.



مقاضاة بايدن

وقال ستيوب وفقا لما نقلته صحيفة ذا هيل الامريكية في بيان: إنه رفع دعاوى ضد الرئيس حيث اتهمه بالاحتيال وعرقلة العدالة والرشوة و التعامل التجاري غير القانوني والجرائم الضريبية.

وقال ستيبو في البيان: "لقد مضى وقت طويل ولابد الان من عزل جو بايدن"، وقال: "لقد قوض بايدن نزاهة منصبه ، وشوه سمعة الرئاسة ، وخان الثقة كرئيس ، وتصرف بطريقة تخريبية لسيادة القانون والعدالة على حساب مواطني أمريكا".

وقالت ذا هيل: ان ستيوب سبق و أيد الرئيس السابق دونالد ترامب في حملته الرئاسية لعام 2024 في أبريل ، كما سينضم إليه هو وممثلي فلوريدا الآخرين في مجلس النواب الأمريكي في معرض ولاية أيوا في نهاية هذا الأسبوع.

وفي تأييده لترامب ، قال إن الرئيس السابق" ترامب" هو الشخص الوحيد الذي يمكنه إصلاح "السياسات الكارثية لإدارة بايدن"، قال ستيوب في إعلانه: "إنه يحظى بدعم واسع في منطقتي ، وسوف أدعمه على نطاق واسع في فلوريدا ، ويشرفني أن أكون في قائمة مؤيدي ترامب الطويلة.

قاضية تحذر ترامب من "ترهيب الشهود" بقضية انتخابات 2020

هذا وسبق وحذّرت القاضية الفيدرالية المسئولة عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهم جنائية تتعلق بمساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020، خلال جلسة استماع الجمعة، من أنها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى "كرنفال إعلامي".



وخلال جلسة عُقدت الجمعة للنظر في طلب قدّمه المدعي العام جاك سميث للحصول على أمر قضائي يمنع نشر وثائق أساسية في هذه القضية، وافقت القاضية تانيا تشوتكان على فرض قيود على تعليقات ترامب العلنية على العناصر "الحساسة" فقط في هذه القضية، لكنها حدّت بشدة من وصوله إلى هذه الوثائق.

وعلى الرغم من أن هذه القضية ذات طابع سياسي للغاية، شددت القاضية على أنها تريد إدارة الجلسات بشكل طبيعي قدر الإمكان.

وردا على اعتراضات محامي الدفاع جون لاورو على طلبات الادعاء العام، قالت القاضية تشوتكان: لن أضع في الاعتبار في قراري الآثار التي قد يحدثها على الحملة الرئاسية لعام 2024، مضيفة أن همّها الأول هو "حسن سير العدالة".