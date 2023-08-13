مصرع مواطن غرقًا بنهر النيل فى المنشأة جنوب سوهاج

لقى مواطن مصرعه غرقًا بنهر النيل بناحية شارع البحر دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المنشأة المركزى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين نزول المواطن بنهر النيل بناحية شارع البحر أثناء الاستحمام، ونظرًا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقًا، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزى، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.