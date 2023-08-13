"زوجى مريض وبيتحرش بالأطفال".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

تقدمت سيدة ثلاثينية لرفع دعوى خلع بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم ٢٠٥٧ لسنة ٢٠٢٣ تطالب فيها بخلع زوجها بعد اتهامه بالتحرش بطفلة من المنطقة التى يسكنون بها.



وقالت "إسلام السيد" فى مستهل حديثها لـ"الدستور": منذ زواجنا وأنا أعلم جيدًا بأنه ليس سويًا نفسيًا وأخلاقيًا، فمنذ زواجنا واكتشفت بأن ليست له علاقة نهائيا بأهل والده وأن أعمامه وأبناءهم يمنعونه من دخول بيوتهم أو بيت العائلة، وبالسؤال عن السبب علمت بأنه فترة تخرجه بالجامعة كان يتردد على منزل العائلة كثيرًا وكان يستغل مرض جدته وانشغال الجميع معها بالمستشفى ويقوم بالتحرش ببنات أعمامه واحدة تلو الأخرى حتى اشتكين لآبائهن وقاموا بضربه وطرده وطلبوا من والده عدم حضوره لمنازلهم مرة أخرى وإلا سيقومون بتسليمه للشرطة.



وتابعت الزوجة: بعد زواجنا بفترة شاهدته وهو يتحرش بإحدى الأطفال من أقاربي وتشاجرت معه وقررت الصمت خوفًا من فضيحته أمام أهلي وبالأخص وأنه وعدنى بأنها ستكون آخر مرة، لكن اكتشفت بأنه فعلًا مريض نفسي ويجب علاجه.



وتابعت: تطور الأمر معه بأنه تحرش بطفلة حضرت لإعطائها درسًا من أبناء الجيران واستغل انشغالي فى أمر ما قبل بدء الدرس مع الطفلة وقام بالتحرش بها فصرخت وتوجهت لأهلها وروت لهم ما حدث، وقررت التوجه للنيابة والشهادة معها واتهامه بالتحرش بها وأنها لم تكن الواقعة الأولى له وبعد ضبطه من قِبل الجهات المختصة توجهت لمحكمة الأسرة لخلعه.