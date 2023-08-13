صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

صعدت أسهم و مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد ، بدعم من عمليات شراء قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية وبعض المتعاملين العرب من المؤسسات والأفراد على حد سواء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.24%، ليصل إلى مستوى 17752 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.33%، ليصل إلى مستوى 21570 نقطة، فى الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.51%، ليصل إلى مستوى 7451 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.27%، ليصل إلى مستوى 3589 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.35%، ليصل إلى مستوى 5305 نقاط.