الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأوراق المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا لتمريض سوهاج

كلية التمريض بسوهاج
كلية التمريض بسوهاج

أعلنت كلية التمريض في جامعة سوهاج عن فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا في مرحلة الماجستير بتخصص تمريض الأطفال فقط، سواء من داخل الكلية أو خارجها، وذلك لحاملي شهادة البكالوريوس في التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الخارج وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. كما حددت الكلية المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في دراسات عليا تمريض سوهاج:

حددت كلية التمريض بسوهاج الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة الماجستير كالتالي:
- شهادة بكالوريوس التمريض بتقدير لا يقل عن جيد.
- شهادة تقديرات المواد الدراسية.
- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.
- 5 صور شخصية مقاس 4*6.
- طوابع خدمات تعليمية.
- دمغة 9.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى 3 شهور.
- استمارة قيد بالدراسات العليا.
- اقرار قبول خصم الرسوم الدراسية.
- شهادة الامتياز.
- موافقة جهة العمل للدراسة أو اقرار بالتفرغ للدراسة.
- بيان حالة وظيفية من جهة العمل.
- مستخرج من شهادة الميلاد.

مصروفات التقديم في تمريض سوهاج:

كشفت كلية التمريض بجامعة سوهاج عن مصروفات الدراسة بقيمة 2500 جنيه، وتسدد بواسطة بطاقة الدفع الإلكتروني، ويجب تسليم إيصال الدفع مع أوراق التقديم.

وأوضحت أنه سيتم قبول المتقدمين وتحديد العدد المطلوب من بينهم بناءً على قرار قسم تمريض الأطفال، وذلك وفقًا لتقدير الطالب في مادة التخصص والمجموع التراكمي لمرحلة البكالوريوس، وقضاء سنة على الأقل في ممارسة مهنة التمريض بعد سنة الامتياز في إحدى المؤسسات الصحية.

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