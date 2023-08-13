الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسس بنك مصر ولُقب برائد الاقتصاد.. "DMC" تعرض معلومات عن طلعت حرب

طلعت حرب
طلعت حرب

عرضت فضائية DMC، اليوم، فيديوجرافا عن أبرز معلومات الاقتصادي والمفكر الكبير طلعت حرب مؤسس “بنك مصر” ومجموعة الشركات التابعة لهن والذي يعد أحد أهم أعلام الاقتصاد في تاريخ مصر ولقب بـ"أبو الاقتصاد المصري".

وولد في 25 نوفمبر 1867 بمحافظة القاهرة، حيث التحق بالكتاب وحفظ القرآن قبل أن يتم دراسته بالمدرسة الخديوية في القاهرة، كما التحق بمدرسة الحقوق الخديوية في 1885، التي كان لها دور مؤثر في تشكيل شخصيته وتحديد اتجاهاته.

شارك طلعت حرب مع عمر لطفي والأمير حسين كامل ورجل الأعمال البلجيكي ألفريد عيد في تأسيس شركة التعاون المالي بمصر، كما شارك في ثورة 1919 وبعدها تبلورت فكرة بنك وطني للمصريين لتحرر من الاحتكار المصرفي الأجنبي.

وفي عام 1920 أسس بنك مصر الذي كان نواة نهوضه باقتصاد البلاد، وكان لديه العديد من المساهمات الأدبية والثقافية، ولديه بعض المؤلفات مثل : “مصر وقناة السويس” و" تاريخ دول العرب والإسلام".

وتوفي في الثالث عشر من أغسطس عام 1941 عن عمر يناهز 74 عامًا بالقاهرة.

طلعت حرب مؤسس “بنك مصر بنك مصر

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