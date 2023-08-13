محافظ دمياط: الانتهاء من تشغيل عدد من الأسواق الحضرية المدرجة ضمن "حياة كريمة"

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انتظام العمل بالمشروعات القومية التي تجري على أرض المحافظة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتة إلى أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها على أرض الواقع لمتابعة عمليات تنفيذ المشروعات المستهدفة وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية، والتي ستحدث طفرة كبيرة في مستوي الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة.

وأشارت، خلال لقائها وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم البدء في تشغيل عدد من الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفرسعد خلال الشهر الجارى، حيث تم إنشاء 8 أسواق بإجمالى 223 باكية.

وأكدت محافظ دمياط على أهمية إنشاء أسواق حضارية ضمن المبادرة الرئاسية لتحقيق طفرة بكل الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مركز كفرسعد، والارتقاء بالشكل الحضاري لها.

كما شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لإنشاء المجزر الآلى والمحجر الصحى وكوكر تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا على مساحة 12 فدانًا، والذى يضم مجزرًا حكوميًا وآخر استثماريًا بتكلفة تصل إلى حوالى 350 مليون جنيه، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومى لتطوير المجازر في جميع المحافظات ورفع كفاءتها في إطار اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطنين، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لافتتاح المجزر ودخوله الخدمة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يعد نقلة حقيقية في مجال الإنتاج الحيوانى والصناعات المرتبطة به وتقليل الاستيراد وتوفير اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى أن المشروع يوفر حوالى 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ للمشروع وصلت إلى حوالى 96% من الأعمال المطلوبة، وجار الانتهاء من باقى الأعمال خلال الأسابيع القليلة المقبلة.