الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا: 14.5 مليون لاجئ وصلوا البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية

وصل عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 14.5 مليون لاجئ، وفقًا لما أعلنته وكالة حرس الحدود البولندية حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت الوكالة، لقد وصل السبت، نحو 34 ألف لاجئ من أوكرانيا، كما غادر بولندا ما يقرب من 34 ألفًا و500 أوكراني عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 12.75 مليون شخص.

- بولندا تتسلم أكثر من 144 مليون يورو من أوروبا 

وسبق وأعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي في أكتوبر الماضي،  عن تسلم بلاده تمويلًا من الاتحاد الأوروبي قدره 144.6 مليون يورو لمساعدتها في تحمل تكاليف استقبال اللاجئين الأوكرانيين.

وتابع- في تصريحات نقلها "راديو بولندا"- أن "المساهمة الأوروبية رغم أنها متواضعة، لأنها تغطي فقط جزءًا من التكاليف التي تكبدتها بلادنا، إلا أنها تعني أن أوروبا تقدر الدور الرئيسي لبولندا في دعم أوكرانيا".

كما شدد كامينسكي على أن بلاده تحملت العبء الأكبر في دعم أوكرانيا ومواطنيها، إذ أرسلت مساعدات إنسانية ومعدات أمنية متخصصة ورحبت بمئات الآلاف من الأوكرانيين وتسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي مسئولية تقديم مساعدات مثل التي تقدمها بلاده.

الأوكرانيين لاجئ بولندا العملية العسكرية الروسية حرس الحدود

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