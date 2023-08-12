لايبزيج يصعق بايرن بهاتريك أولمو ويتوج بالسوبر الألماني

صعق فريق ريد بول لايبزيج نظيره بايرن ميونخ في مباراة السوبر الألماني والتي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم لايبزيج بهدفين دون رد، طالع التفاصيل من هنا.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب وكذلك محاولاته الهجومية لتقليص الفارق للحفاظ على حظوظهم في العودة للنتيجة، فيما عمل لايبزيج على الحفاظ على تقدمه ومحاولة تأمينه بهدف ثالث.

وشارك هاري كين، لاعب بايرن ميونخ المنتقل حديثًا من توتنهام هوتسبير في تشكيل فريقه بالدقيقة 63 بدلًا من ماتياس تيل.

وتحصل لايبزج على ركلة جزاء سجلها داني أولمو في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

واستمرت المحاولات الهجومية لكلا الفريقين خلال الدقائق التالية من المباراة، وكانت أغلبها من ناحية لاعبي بايرن الذين حاولوا تقليص الفارق والتسجيل.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 6 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 5 من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 8 محاولات للايبزيج.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% للايبزيج.