السوبر الألماني.. لايبزيج يتقدم بثنائية أولمو على بايرن ميونخ في الشوط الأول

تقدم ريد بول لايبزيج على نظيره بايرن ميونخ في الشوط الأول من مباراة السوبر الألماني لموسم 2023-2024 بهدفين دون رد.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب من بداية المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين، وحاول كلاهما تسجيل هدف مبكر وفرض سيطرته على مجريات اللعب.

وافتتح داني أولمو التسجيل للايبزيج في الدقيقة الثالثة بعدما تابع ركلة ركنية لفريقه بتسديدة سكنت الشباك على يسار الحارس.

وحاول لاعبو بايرن ميونخ تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر الشوط الاول، فيما استمرت المحاولات الهجومية لفريق لايبزيج من أجل إضافة الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وأهدر لاعبو بايرن ميونخ أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل في مرمى لايبزيج.

وأضاف داني أولمو الهدف الثاني لصالح لايبزيج في الدقيقة 44 بصناعة من زميله تيمو فيرنر.

وضغط فريق لايبزيج في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول لتسجيل ثالث الأهداف وأهدروا أكثر من فرصة محققة للتسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط، وكانت أخطرها انفراد تشافي سيمونس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع والذي تدخل أوباميكانو وأبعد الكرة من أمامه في اللحظة الأخيرة.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ كرتين على المرمى من 4 محاولات وخرجت 2 من الملعب، فيما سدد لاعبو لايبزيج 3 كرات على المرمى من أصل 6 محاولات وخرجت 3 من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 69% مقابل 31% لصالح فريق لايبيزج.