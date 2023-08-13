حقائق تثبت أحقية منح كلاسيكو الأهلى والزمالك لقب الأفضل فى الشرق الأوسط

شهد أمس الأحد أحد أقوى الديربيات العربية بين الهلال والنصر السعوديين، في نهائي البطولة العربية، والذي انتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، حصد من خلالهما البطولة.

ديربي الرياض إن كان من بين أقوى الديربيات العربية، إلا أنه لم يكن الأقوى، في وجود ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، والذي مازال الأفضل في الشرق الأوسط، حتى بعد استقطاب الدوري السعودي أبرز نجوم العالم وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

247 مباراة جمعت قطبي الكرة المصرية

يمتد الصراع الكبير بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، منذ زمن طويل في البطولات المختلفة ويسعى كل فريق للهيمنة على الكرة المصرية.

ومنذ التاسع من فبراير عام 1917، بدأ ديربي القاهرة بأولى مواجهات القطبين، وحتى الآن مازالت الإثارة والندية حاضرة في لقاءات الفريقين رغم تفوق الأهلي تاريخيًا بعد فوزه في 108 مباريات.

أما الزمالك فنجح في الانتصار على الأهلي في 59 مباراة، وانتهت 80 مباراة بين الفريقين بالتعادل.



الديربي العربي الوحيد في قائمة أقوى الديربيات العالمية

أكثر من وسيلة إعلامية عالمية، أكدت على أن ديربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك ضمن قائمة الديربيات الأقوى على مستوى العالم.

ونشرت صحيفة "الميرور" الإنجليزية، تقريرًا عام 2019 وتحديدًا قبل مباراة السوبر المصري الذي جمع الأهلي والزمالك في سبتمبر من نفس العام، حيث أكد أن ديربي القاهرة، هو ثالث أقوى ديربي على مستوى العالم بعد الديربي الاسكتلندي بين سيلتيك وجلاسكو رينجرز، والأرجنتيني بين بوكا جونيورز وريفر بليت.

وتفوق ديربي القاهرة، على العديد من الديربيات العريقة في الكرة الأوروبية مثل ديربي إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد، وديربي الغضب في إيطاليا بين إي سي ميلان وإنتر ميلان.

وكان ديربي القاهرة، هو الديربي العربي الوحيد ضمن القائمة التي ذكرها التقرير.

وفي مطلع عام 2021، نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ترتيب أقوى 20 مباراة بين غريمين في جميع البلدان حول العالم.

واحتل ديربي القاهرة المركز العاشر، بين أقوى 20 ديربي أو 20 مباراة بين غريمين على مستوى العالم.