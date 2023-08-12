السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حازم عطية لـ"الشاهد": الإخوان ضربوا مبنى محافظة الفيوم بالمولوتوف يوم فض اعتصام رابعة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وحازم عطية

كشف الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، عن تفاصيل تسلمه عمله كمحافظ في 14 أغسطس 2013 يوم أحداث فض اعتصام رابعة الإرهابي.

وقال عطية خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كنت أتفقد المكاتب ودخل عليا لواء شرطة يتصبب عرقًا ويقولي إنه حكمدار الفيوم، وقال لي إحنا محاطين من كل جهة والذخيرة اللي معايا خلصت، وفيه جنود شرطة مصابين، والقوات المسلحة لازم تتدخل وراح ماشي".

وأضاف أنه كان في ذهنه أحلام كثيرة لمدينة الفيوم لكنه اصطدم بهذا الواقع الصعب، متابعًا: "رجعت المكتب ولاحظنا وجود دخان كثيف في حوش المحافظة وكاوتش يحترق ومولوتوف يتم إلقاؤه على مبنى المحافظة".

وتابع: "الفيوم معقل للجماعة الإرهابية وجماعات أخرى، وكان ذلك رد فعل لما يحدث في فض اعتصام رابعة العدوية"، مشيرًا إلى أن الإخوان توجهوا إلى مبنى المحافظة واعتدوا عليه.

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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