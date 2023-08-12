كولر يرفض رحيل محمد شريف عن الأهلى

رفض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل محمد شريف مهاجم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمد شريف، عدة عروض من أندية تركية وسعودية خلال الأيام الماضية، كان آخرها من نادي الخليج السعودي.

وتمسك كولر ببقاء محمد شريف باعتباره أحد أهم عناصره المميزة، وكان هداف الفريق في الموسم المنقضي على الرغم من عدم مشاركته بصفة أساسية.

وسجل محمد شريف 11 هدفا في بطولة الدوري الموسم المنقضي ليكون هداف الفريق في المسابقة، وثالث الهدافين على مستوى البطولة.

وأحرز 14 هدفا مع الأهلي في جميع البطولات خلال الموسم المنقضي.