عزاء "منحة زيتون" يقتصر على الأهل والأصدقاء.. والفنانين "لم يحضر أحد"

أقيم منذ قليل بدار مناسبات مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم، عزاء الفنانة الراحلة منحة زيتون حيث استقبلت أسرتها المعزين والتي اقتصروا على الأهل والأصدقاء فقط وسط غياب مشاهير الوسط الفني.

وغيب الموت الفنانة منحة زيتون يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ 63 عاماً، بعد صراع مع المرض حيث نشر حساب يحمل اسم الراحلة عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» منشور يعلن عن رحيلها حيث كتب:"لله ماأعطى ولله ماأخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون البقاء والدوام لله، بقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت الفنانة "منحة زيتون " ..وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ونعى عدد من الفنانين زيتون عبر حسابهم على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت منة شلبي: "منحة زيتون في ذمة الله خير حزين جدا بالنسبة لي ست أميرة و نضيفه وعاشت تناضل من أجل الرزق وأنها تعيش بصحة وإنسانية لله ما اعطى ولله ما أخذ يمكن هي مش مشهورة أوى بس كانت إنسانة جميلة أوي أوي وممثلة بتعافر كدة وربنا وهبها القبول، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما حرص الفنان محمد هنيدي على نعي الراحلة والتي شاركت معه في فيلم همام في امستردام بدور أم فرحات وكان سببا في شهرتها حيث شارك صورته برفقها في المشهد الشهير وكتب عليه:":«ربنا يرحمك يا أم فرحات».

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